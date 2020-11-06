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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 89 kişi için gözaltı kararı verdi.
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 06.11.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

(İstanbul/14.30) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesince düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) 

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşunun 35. yıl dönümü programına iştirak edecek.

(Ankara/17.00) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin annesi Memnune Hamzaçebi için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

5- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ele alınacak.

7 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı açılış törenlerine katılacak.

(Tekirdağ/09.00/Kırklareli/15.30/18.00) 

8- Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'de çeşitli toplantılara katılacak, inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sığacık'ta depremde zarar gören esnafı ziyaret edecek, Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklaması yapacak.

(İzmir/13.15/16.00)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı" düzenlenecek. 

(Antalya/11.00) 

11- ABD başkanlık seçimleri ve dünya genelinde yansımaları takip ediliyor.

12- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

13- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla "Coğrafya Kaderdir" konulu Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yapılacak.

(İstanbul/14.30)

14- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" konulu Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) 

15- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

16- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

18- Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00) 

19- TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi Altay-Balıkesirspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) 

20- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.30) 

21- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45) 

22- Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası'nın son 32 turu rövanşında İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30) 

23- Türkiye Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off Turu'nda Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Yunanistan'la karşılaşacak.

(Kocaeli/18.00) 

24- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftası Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor, Sistem9 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/16.00) 

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