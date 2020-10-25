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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları tarafından düzenlenen Ankara Kadın Muhtarlar Toplantısı’nda konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.10.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi ile toplu açılış törenine katılacak. 

(Malatya/13.30/15.30) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kadın muhtarlarla gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak. 

(Ankara/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Karaçi)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 3. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek programa iştirak edecek. 

(İzmir/18.30)

5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çankaya 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yer alacak. 

(Ankara/14.00) 

6- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor. 

(Bakü)  

7- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor. 

   (Ankara/Atina/Lefkoşa)

8- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek. 

(10.00)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 

10- Süper Lig'in 6. haftasına Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek. 

(Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

11- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor-Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Eskişehirspor ve Adanaspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.

(Ankara/Balıkesir/13.30/İstanbul/Adana/16.00)

12- Misli.com 3. Lig'de 2. haftadan ertelenen, 2. Grup'ta Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfat Spor, 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor maçları oynanacak. 

(Ağrı/İstanbul/14.00) 

13- 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak. 

(Sakarya/11.30/12.30)

14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları oynanacak. 

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30)

15- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol maçı yapılacak. 

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı) 

16- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Spor Toto ve Haliliye Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. 

(Afyonkarahisar/16.00/Ankara/16.30/Bingöl/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/İzmir/18.00/Şanlıurfa/15.00)

17- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta maçları yapılacak. 

18- Judoda milli sporcuların da katıldığı Budapeşte Grand Slam, Macaristan'da sona erecek. 

(Budapeşte/17.00-21.00) 

19- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Portekiz'de yapılacak. 

(Portimao/16.10) 

20- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı İspanya'da koşulacak. 

(Teruel/15.00)

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