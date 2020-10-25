Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi ile toplu açılış törenine katılacak.
(Malatya/13.30/15.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde kadın muhtarlarla gerçekleştirilecek toplantıda yer alacak.
(Ankara/10.00)
3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.
(Karaçi)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 3. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek programa iştirak edecek.
(İzmir/18.30)
5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Çankaya 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yer alacak.
(Ankara/14.00)
6- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.
(Bakü)
7- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
8- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Oturumu gerçekleştirilecek.
(10.00)
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Süper Lig'in 6. haftasına Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)
11- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor-Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor, İstanbulspor-Eskişehirspor ve Adanaspor-Tuzlaspor maçları yapılacak.
(Ankara/Balıkesir/13.30/İstanbul/Adana/16.00)
12- Misli.com 3. Lig'de 2. haftadan ertelenen, 2. Grup'ta Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfat Spor, 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor maçları oynanacak.
(Ağrı/İstanbul/14.00)
13- 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası, erkekler ve kadınlar kategorilerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılacak.
(Sakarya/11.30/12.30)
14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Galatasaray-Gaziantep Basketbol, OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları oynanacak.
(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30)
15- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol maçı yapılacak.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
16- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe HDI Sigorta, Halkbank-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma, Galatasaray HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Spor Toto ve Haliliye Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
(Afyonkarahisar/16.00/Ankara/16.30/Bingöl/13.00/Bursa/16.00/İstanbul/14.00/İzmir/18.00/Şanlıurfa/15.00)
17- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta maçları yapılacak.
18- Judoda milli sporcuların da katıldığı Budapeşte Grand Slam, Macaristan'da sona erecek.
(Budapeşte/17.00-21.00)
19- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Portekiz'de yapılacak.
(Portimao/16.10)
20- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı İspanya'da koşulacak.
(Teruel/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.