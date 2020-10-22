Euro
9.26
Dolar
7.81
BIST 100
1,211.51
Altın
1,917.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

22.10.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. 

(İstanbul/17.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için düzenlenecek cenaze törenine katılacak. 

(İstanbul/14.00)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegresi Projesi"nin tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak. 

(Ankara/11.00)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'nun Dörtdivan, Merkez ve Mudurnu ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

(Bolu/12.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda İşsizsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek. 

(TBMM/14.00/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

8- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksi verilerini ilan edecek. 

(Ankara/10.00)

9- NATO Savunma Bakanları Toplantısı, videokonferansla yapılacak.

10- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Bakü)

11- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) 

12- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak. 

(Ankara/10.15)

13- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyonun 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle genel merkezde basın toplantısı düzenleyecek. 

(Ankara/10.00) 

14- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'nün komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski korgeneral Metin İyidil’in de arasında bulunduğu 3 sanık, haklarındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

(Ankara/14.00)

15- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları başlayacak. 

- Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Villarreal/22.00)

16- TFF 1. Lig'in 6. haftası Tuzlaspor-Ankaraspor, İstanbulspor-Akhisarspor ve Menemenspor-Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/16.00/İzmir/19.00)

17- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüyle oynanan 2. tur mücadelesi 6 maçla sona erecek.

18- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'la karşılaşacak.

(Atina/21.00)

19- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. haftada ertelenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Sivas Belediyespor, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçları yapılacak.

(Elazığ/13.00/Muğla/17.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor
Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

Benzer haberler

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

Türkiye ve dünya gündemi

KPSS lisans sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu hiç kimseye vermez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu hiç kimseye vermez
Türkiye'de son 24 saatte 2013 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2013 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararına itiraz reddedildi

Can Dündar'ın mal varlıklarına el koyma kararına itiraz reddedildi