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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 09.10.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da 1739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ile Çatalca Millet Bahçesi'nin temel atma törenlerine katılacak.

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinde bulunacak, basın açıklaması yapacak, Adana Şehir Hastanesini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantıları (Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis) sonrasında basın toplantısı düzenleyecek. 

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezi'nin açılışında yer alacak, Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi ve Gen Bankası'nda incelemelerde bulanacak, Gördes Belediyesini ziyaret edecek, Gördes Gençlik Kongresi'ne, Concept Investment Tarım İşletmesi-Ceviz İşleme Tesisi'nin açılışına ve Karakeçili Tarım İşletmesinin ceviz bahçesinde hasada katılacak.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı, Valiliği, PTT Başmüdürlüğü ve esnafı ziyaret edip çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacak.

6- TÜİK, ağustos ayı dış ticaret endeksleri ile kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

7- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalarla yansımaları izleniyor

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dev Spor Tesisleriyle Altındağ 2023'e Hazırlanıyor" yatırım programı çerçevesinde yapılacak tesislerin temel atma törenine katılacak.

12- Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek, antrenmanın ardından yeni transferlerden Kemal Ademi, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

13- Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak, Süper Lig'in 5. haftasındaki Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürecek.

14- Galatasaray Spor Kulübünün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

15- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor, Eczacıbaşı VitrA-Karayolları maçlarıyla başlayacak.


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