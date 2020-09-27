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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

27.09.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Süper Lig'in 3. haftasına Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

4- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Ankaraspor-Adana Demirspor ve Altay-Eskişehirspor maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlanacak. Ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor ve Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank-Arhavi Voleybol, Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Haliliye Belediyespor-Solhanspor ve İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ligde ilk hafta maçlarının 4'ü oynanacak.

8- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si yapılacak.

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