Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Süper Lig'in 3. haftasına Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
4- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Ankaraspor-Adana Demirspor ve Altay-Eskişehirspor maçları yapılacak.
5- ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlanacak. Ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor ve Pınar Karşıyaka-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.
6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank-Arhavi Voleybol, Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Haliliye Belediyespor-Solhanspor ve İnegöl Belediyespor-Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.
7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ligde ilk hafta maçlarının 4'ü oynanacak.
8- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.
10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.