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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

21.09.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. 

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile temmuz ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

4- AB Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'i de içeren konuları görüşmek üzere toplanacak.

5- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugünden itibaren başlatılacak. 

8- Süper Lig'de sezonun 2. haftası, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçıyla tamamlanacak.

9- TFF 1. Lig'de ikinci hafta mücadelesi Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor ve Yılport Samsunspor-Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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