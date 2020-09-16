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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katılıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

16.09.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen’i kabul edecek. 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. 

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katılacak.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kayseri-Niğde yolu çalışmalarıyla Tepeköy-Çiftlik yolu şantiyesi ve Ankara-Niğde Otoyolu gişelerinde incelemelerde bulunacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sektör bilançolarını yayımlayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, World Knowledge Forumun internet seminerine katılacak.

9- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

11- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanması sürecek.

12- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "5. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali" başlayacak.

14- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın Azerbaycan ekibi Neftçi ile yapacakları maç öncesi Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. 

- Sarı-kırmızılı ekip maç öncesi son antrenmanını yapacak.

15- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi 5 maçla tamamlanacak.

16- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu, 3 karşılaşmayla başlayacak.

17- Kulüpler Birliği Vakfı yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.

18- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun 2. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları maçıyla tamamlanacak.

19- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftası Solhanspor-İnegöl Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor ve Ziraat Bankkart-Halkbank maçlarıyla başlayacak.

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