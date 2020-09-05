Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımını kabul edecek.
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programına katılacak.
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin Gaziemir ve Torbalı ilçe kongrelerine iştirak edecek.
4- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
5- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.
6- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
8- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas Havalimanı'ndan Belgrad'a gidecek.
9- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rajko Mitic Stadı'nda düzenlenecek toplantıda Sırbistan maçıyla ilgili soruları cevaplayacak.
10- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesine İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla devam edilecek. (Fotoğraflı)
11- Turkcell Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sona erecek.
12- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da başlayacak. Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında İtalya ile karşılaşacak.kında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.