Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreni'ne katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmaraereğlisi adliye binasının yeni yerine taşınması dolayısıyla düzenlenen törene iştirak edecek, belediye başkanlığını ziyaretinin ardından şehir hastanesi inşaatında incelemede bulunacak.
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ziyaretinin ardından il ve bölge değerlendirme toplantılarına başkanlık edecek, incelemelerde bulunacak.
4- Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni Sivas'tan başlatacak.
5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aksaray'da TEKNOFEST roket yarışlarına katılacak.
6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de Hayrat Botanik Bahçesi'ni ziyaret edecek, Ulusal Çay Konseyi ile toplantı yapacak, afet bölgesinde incelemelerde bulunacak.
7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 89. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış törenine katılacak.
8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
9- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
10- KKTC'de cumhurbaşkanı adayları Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurularını yapacak.
11- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.
12- ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Kosova ve Sırbistan liderleri aralarındaki ihtilafların çözümünü amaçlayan bir anlaşmaya imza atacak.
13- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.
14- Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü, kentte düzenlenecek törenle kutlanacak.
15- Ülke genelinde, vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve genel kolluk birimlerinin katılımıyla yeni tip koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapılacak.
16- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
17- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
18- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
19- Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
20- Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle İstinye'de yapılacak.
21- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını, yapacağı antrenmanla sürdürecek.
22- Ümit Milli Futbol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 7. maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Andorra ile karşılaşacak.
23- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesi İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla başlayacak.
24- Turkcell Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler Atletizm Şampiyonası başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.