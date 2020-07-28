Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.
2- CHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin açılış törenlerine katılacak.
4- TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek "Asya'da Bölgesel İşbirliğini Teşvik Amacına Yönelik Olarak Pandeminin Etkilerinden İstifade Edilmesi" başlıklı çevrimiçi etkinliğe katılacak.
7- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "9. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenleyecek.
8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
11- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.
12- TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son ekibi belirleyecek TFF 2. Lig play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
13- Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile takım kaptanlarının katılımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenlenecek.
15- Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi değişime gidilen yabancı oyuncu kuralı ve yayın geliri konularının gündeme getirileceği bir toplantı yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.