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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

01.07.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılacak. 

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak. 

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

5- TBMM'den 

- Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, alt komisyonlardan gelen raporlar görüşülecek.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

5- TÜİK, 2019 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

6- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

7- Kızılay, ''Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'' sloganıyla yürüteceği vekaletle kurban kesim kampanyasının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, basın toplantısıyla açıklayacak.

8- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin milletvekilleri ile belediye başkanlarını kabulünde, kente yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

11- TFF 1. Lig'de 31. haftaya Boluspor-Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor, Altay-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

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