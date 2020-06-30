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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

30.06.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2020 Toplantısı'na başkanlık edecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında Anadolu’ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih tırları için Ankara CERModern’de düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

- CHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. 

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Bakan Çavuşoğlu, bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacak "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katılacak. 

8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. 

9- Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 2. yılında Gülhane Parkı'ndaki kabri başında düzenlenecek programla anılacak.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

11- Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edilecek.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- TFF 1. Lig'de 31. hafta Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor-Altınordu, Giresunspor-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

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