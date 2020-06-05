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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

05.06.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak. 

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı çevre ve 2019 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

3- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Gürkan ve Kırkpınar Ağası Selim'in katılımıyla bu yılki "Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nin durumuyla ilgili Gorrion Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.



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