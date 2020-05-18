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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

18.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek. 

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Mart 2020 dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak. 

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yılına ait 88. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek. 

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. 

5- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik tahliye operasyonları izleniyor. 

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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