Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dijital Şehir Buluşmaları" kapsamında, video konferansla Elazığ İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Planı kapsamındaki Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.
6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar verileri ile aynı yıla dair İstatistiklerle Gençlik Araştırmasını; nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaşacak.
7- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, video konferans formatında görüşecek.
8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılıyor.
10- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüp tarihinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek.