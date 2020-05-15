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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 15.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dijital Şehir Buluşmaları" kapsamında, video konferansla Elazığ İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Planı kapsamındaki Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek. 

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. 

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katılacak. 

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak. 

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar verileri ile aynı yıla dair İstatistiklerle Gençlik Araştırmasını; nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaşacak. 

7- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, video konferans formatında görüşecek.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılıyor. 

10- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulüp tarihinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek. 

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