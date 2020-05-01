Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde sendikalar Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalarını online gerçekleştirecek. Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri, işçileri temsilen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden emekçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakılacak.
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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