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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş temsilcileri Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılıyor. Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı.
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 01.05.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde sendikalar Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalarını online gerçekleştirecek. Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri, işçileri temsilen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden emekçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakılacak.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.



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