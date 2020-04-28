Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (539 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
5- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.