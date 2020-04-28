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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri ABD’ye gönderiliyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

28.04.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılacak. 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. 

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (539 gün) vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. 

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

5- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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