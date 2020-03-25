Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak.
- Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.
2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
4- TÜİK, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2019 Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri bülteni ile mart ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.