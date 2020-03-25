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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.03.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. 

- Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. 

4- TÜİK, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2019 Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri bülteni ile mart ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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