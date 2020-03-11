Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
2- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplanacak, ardından basın açıklaması yapılacak.
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "TEM Çalıştayı Açılış Programı"na katılacak.
4- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, boş bulunan RTÜK üyeliği için seçim yapılacak.
5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Bakanlıkta imzalanacak iş birliği protokolü törenine katılacak.
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, SummITS 2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne iştirak edecek.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
8- TÜİK, ocak ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile inşaat maliyet endeksini duyuracak.
9- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
11- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
12- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" kapsamında TBMM Basın Kapısı önünde açıklama yapacak.
15- Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek.
16- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynayacakları son 16 turu ilk maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.
17- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında Liverpool-Atletico Madrid, Paris Saint Germain-Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.