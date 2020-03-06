Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de Valiliği ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
2- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor.
4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun atama töreninde bulunacak.
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
6- TÜİK 2019 yılı kadın istatistiklerini açıklayacak.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
13- Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
14- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.
- Fenerbahçe Beko ise Rusya'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.