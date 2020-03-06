Euro
6.84
Dolar
6.09
BIST 100
110,321.40
Altın
1,674.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

06.03.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'de Valiliği ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

2- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun atama töreninde bulunacak.

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

6- TÜİK 2019 yılı kadın istatistiklerini açıklayacak.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

14- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

- Fenerbahçe Beko ise Rusya'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi