Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’ya gidecek.
- Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.
- İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşinin Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi'ne katılıyor.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırında sığınmacıların geçişine ilişkin incelemelerde bulunacak.
5- TBMM Genel Kurulunda Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
6- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da Sanal Ticaret Akademisi tanıtım toplantısına iştirak edecek.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
8- TÜİK, 2019 yılı bitkisel ürün fiyatları ve üretim değerini, 2018 yılı uluslararası hizmet ticareti ile 2016-2018 dönemi girişimcilik istatistiklerini açıklayacak.
9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
11- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
12- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlahiyat Fakülteleri Dekanlar Toplantısı açılışına ve Gaziantep Üniversitesi Öğrencileriyle Buluşma programlarına katılacak.
13- İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde "Uluslararası İdlib Konferansı" düzenlenecek.
14- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
15- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
18- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu 6. ve son hafta erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen ile İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna, Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.