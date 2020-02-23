Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da Valiliğe yapacağı ziyaretin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak ve basın açıklaması yapacak, Öğretmenler ile Buluşma Programı'na iştirak edecek, Liselere Geçiş Sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelecek, Kültürpark Çadır Kenti'ne ziyarette bulunacak.
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde incelemede bulunacak, AK Parti Eceabat İlçe Kongresi'ne katılacak.
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
6- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- Ligde günün diğer maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.