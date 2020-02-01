Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğine katılacak, Hamas lideri İsmail Heniyye'yi kabul edecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akgün Otel'de deprem sunum programına katılacak, Sürsürü Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, depremden etkilenen Doğanyol ve Kale ilçelerini ziyaret edecek.
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'na katılacak.
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İyidere-İkizdere yolu ve Salarha Tüneli şantiyeleri ile Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemede bulunacak.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
6- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
7- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.
8- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
9- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Süper Lig'de 20. haftaya Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Beşiktaş, Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
11- TFF 1. Lig'de 20. hafta Keçiörengücü-Adana Demirspor, Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla sürüyor.
12- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta TOFAŞ-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket müsabakalarıyla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.