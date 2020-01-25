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Elazığ'da deprem sonrası arama kurtarma çalışması devam ediyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 25.01.2020
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilikteki koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

4- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Süper Lig'de 19. haftaya Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü, Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

6- TFF 1. Lig'de 19. hafta Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor-Keçiörengücü, Altay-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

7- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Doğa Sigorta, Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

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