Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak edecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek sertifika törenine katılacak.
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenecek "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" paneline iştirak edecek.
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Dış İlişkiler Başkanları Bölge Toplantısına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bir araya gelecek.
6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ceylanpınar'da parti teşkilatı ile Belediyeyi ziyaret edecek, Mardin İl Başkanlığı ve Artuklu Belediyesine ziyarette bulunacak.
7- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
8- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.
9- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.
10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıklayacak.
12- Süper Lig'de 18. haftaya Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
13- TFF 1. Lig'de 18. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Altay, Adanaspor-Akhisarspor, Altınordu-Hatayspor müsabakalarıyla sürüyor.