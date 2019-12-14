Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da 19. Doha Forumu ile Halid bin Velid Kışlası'nın açılış törenine iştirak edecek.
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde CHP Spor Kurulu Genel Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantısına katılacak.
4- TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumuna katılacak ve temaslarda bulunacak.
6- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
8- Süper Lig'de 15. haftaya Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Göztepe, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.
9- TFF 1. Lig'de 15. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor, Boluspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Eskişehirspor, Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor.
10- Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na, El Hilal (Suudi Arabistan) - Esperance (Tunus) ve Monterrey (Meksika) - El-Sadd (Katar) arasında yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.