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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 14.12.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da 19. Doha Forumu ile Halid bin Velid Kışlası'nın açılış törenine iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde CHP Spor Kurulu Genel Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

4- TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da 19. Doha Forumuna katılacak ve temaslarda bulunacak.

6- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

8- Süper Lig'de 15. haftaya Çaykur Rizespor-Kasımpaşa, Gençlerbirliği-Göztepe, Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

9- TFF 1. Lig'de 15. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor, Boluspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Eskişehirspor, Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

10- Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na, El Hilal (Suudi Arabistan) - Esperance (Tunus) ve Monterrey (Meksika) - El-Sadd (Katar) arasında yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

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