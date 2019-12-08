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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

08.12.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'na iştirak edecek. 

2- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

6- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde final, üçüncülük ve klasman maçlarıyla sona erecek.

- Organizasyonun finalinde Eczacıbaşı VitrA ile İtalya temsilcisi Imoco Volley, üçüncülük maçında ise VakıfBank ile bir diğer İtalya ekibi Igor Gorgonzola karşı karşıya gelecek.

7- Süper Lig'de 14. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Antalyaspor-Trabzonspor, Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

8- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde sona erecek.

9- Avrupa Kros Şampiyonası, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek.

10- TFF 1. Lig'de 14. hafta Osmanlıspor-Altay, Altınordu-Adanaspor, Bursaspor-Giresunspor, Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarıyla sürecek.

11- ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftaya Fenerbahçe Beko-OGM Ormanspor, Bahçeşehir Koleji-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare karşılaşmalarıyla sürecek.

13- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Arkas Spor müsabakalarıyla devam edilecek.

14- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 9. hafta tek müsabakayla sona erecek.

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlanacak.

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