Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılacak.
3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Şehir Kimliği Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri Paneli'ne, Vefa Vakti yürüyüşüne, Nevbe Merasimi'ne katılacak.
- Ersoy ve Kurum, Mevlana ve Şems-i Tebrizi türbelerini ziyaret edecek, Şeb-i Arus açılış programına iştirak edecek.
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programına katılacak.
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin İl Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Belediyeyi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.
7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Demirci-Köprübaşı yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.
- Pekcan ayrıca iş insanlarıyla bir araya gelecek.
8- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
9- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.
12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ve Kula ilçelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulunup toplantılara katılacak.
13- Süper Lig'de 14. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü-Göztepe, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.