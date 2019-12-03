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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM Grup toplantısında konuşuyor
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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.12.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek.

- Erdoğan, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi’ne katılacak.

- Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı’nda verilecek resepsiyona iştirak edecek Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenecek akşam yemeğine katılacak. 

2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek. 

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katılacak. 

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi" ile Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu açılışlarına iştirak edecek.

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan-Türkiye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik "Niyet Beyanı" ile 11 anlaşmanın imza törenlerine katılacak, hastane ziyaretinde bulunacak, Özbekistan Başbakanı Abdulla Nigmatovich Aripov ile görüşecek. 

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliğine katılacak. 

7- TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

8- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

9- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

11- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı engelli öğrenciler ile YÖK'te bir araya gelecek.

12- Türk Konseyi ülkelerinin gençlik alanında etkin iş birliğini sağlamak ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da başlayacak.

13- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

14- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

16- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Fatih Karagümrük-Göztepe, Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-İstanbulspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor karşı karşıya gelecek. 

17- Voleybolda Çin'in Shaoxing kentindeki FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonasının ilk gününde B Grubu'nda VakıfBank ile Brezilya ekibi Dentil Praia karşılaşıyor.

18- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Bandırma Teksüt, Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'e konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, aynı ülkeden JDA Dijon'u ağırlayacak. 

19- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı konuk edecek. 

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