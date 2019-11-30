Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki Tokat Tanıtım Günleri’ne, İpsala’da TANAP-Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne ve Tekirdağspor 52. Yıl Birlik yemeğine katılacak.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katılacak.
6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde başlayacak 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne iştirak edecek.
7- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şişli'de, Maltepe'de ve Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.
8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Gümrük Kapısı'nı ziyaret edecek.
9- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nın açılış konuşması yapacak.
10- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükçekmece'de Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası 2019 Optimist ve Laser Yarışları'na katılacak, Sultanbeyli Aşık Veysel Parkı'nın açılışını yapacak.
13- Türkiye'nin de yer alacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.
- Eleme gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takımla, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off'larında belirlenecek 4 ekibin eşleşeceği kurada 24 takım dörderli 6 gruba bölünecek
14- Süper Lig'de 13. haftaya Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
15- TFF 1. Lig'de 13. hafta Keçiörengücü-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor, Adanaspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürecek.
16- Dünya Kick Boks Şampiyonası Antalya'da sona erecek.
17- Trabzonspor Kulübünün olağan mali genel kurul toplantısı KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde yapılacak.
18- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek.
19- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla başlayacak.
20- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşmalarıyla başlayacak.
21- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt arasında oynanacak 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
22- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası İnegöl Belediyespor-Halkbank müsabakasıyla başlayacak.
23- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 8. haftaya 3 maçla başlanacak. (Fotoğraflı)
24- TFF 2. Lig'de 15. hafta tek, TFF 3. Lig'de ise 15. hafta 6 müsabakayla başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.