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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

29.09.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne iştirak edecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz Kaymakamlığını ziyaret edecek, Kiraz ve Beydağı İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

3- CHP Spor Kurulu 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek. 

4- Avusturya'da erken genel seçimler yapılacak. 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

6 - İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

7- Diyanet İşleri Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu ile Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu'nun açılışına ve Hafızlık İcazet törenine katılacak.

8- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor. 

10- Süper Lig'de 6. haftaya İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

11- TFF 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-Eskişehirspor, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Balıkesirspor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla sürüyor.

12- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

13- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek.

14- Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasına Bursaspor-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta, Sigortam.net İTÜ Basket-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

16- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 2 maç yapılacak.

17- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.

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