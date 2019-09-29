Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne iştirak edecek.
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz Kaymakamlığını ziyaret edecek, Kiraz ve Beydağı İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.
3- CHP Spor Kurulu 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.
4- Avusturya'da erken genel seçimler yapılacak.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
6 - İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
7- Diyanet İşleri Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Rize Orta Öğretim Nejdet Kart Erkek Öğrenci Yurdu ile Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu'nun açılışına ve Hafızlık İcazet törenine katılacak.
8- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
9- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor.
10- Süper Lig'de 6. haftaya İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
11- TFF 1. Lig'de 6. hafta Hatayspor-Eskişehirspor, Fatih Karagümrük-Akhisarspor, Balıkesirspor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla sürüyor.
12- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.
13- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda Hırvatistan'ı konuk edecek.
14- Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasına Bursaspor-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Sompo Sigorta, Sigortam.net İTÜ Basket-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.
15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.
16- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında 2 maç yapılacak.
17- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.