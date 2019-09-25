Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlik ile Türkiye-Pakistan-Malezya Üçlü Toplantısı'na ve TAİK tarafından düzenlenecek "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katılacak.
- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşecek Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babiş, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj, Sudan Başbakanı Abdallah Hamdok ve Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis'i kabul edecek.
2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki bakanlık arasında "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılabilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü"nü imzalayacak.
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Hotel'de düzenlenecek RAMKEG Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş OSB toplu açılış törenine katılacak, Şabanözü ilçesinde fabrika ziyaretleri yapacak ve Yakınkent OSB'yi ziyaret edecek.
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katılacak.
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
8- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu kapsamında, himayesinde düzenlenecek "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?" konulu yüksek düzeyli yan etkinliğe katılacak.
9- Adana'da polis otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.11- Kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak.
12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
13- Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memurunun yargılanmasına, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
14- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
15- Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7. yılında mezarı başında anılacak
16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güreş Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı Bakanlık merkez binada ayrı ayrı kabul edecek
17- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 25 maçla sürüyor.
- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, deplasmanda Hacettepe, Göztepe ise evinde Yozgatspor 1959 ile karşı karşıya gelecek.
18- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
19- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında BOTAŞ, Polonya temsilcisi Arka'yı Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek.