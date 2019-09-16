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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

16.09.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunus Şenel Ortaokulu Açılış Töreni'ne katılacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile görüşecek.

- Oktay, Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

5- TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

7- Tunus'taki cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları ve gelişmeler takip ediliyor.

8- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasının karara bağlanmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince verilen yeniden yargılama kararı sonrası ilk duruşma yapılacak.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski polis 13 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

10- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60, 77 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 67, 87 ve 97 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

11- Süper Lig'de 4. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

12- TFF 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak.

13- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.

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