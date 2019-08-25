Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na ve 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.
3- Fransa'nın Biarritz kentinde 45. G7 Zirvesi düzenlenecek.
4- Hong Kong'ta, suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar takip ediliyor.
5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.
6- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek ve "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" başlıklı konferans verecek.
7- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Konyaspor, Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.
8- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Ümraniyespor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor, Bursaspor-Akhisarspor, Adanaspor-Eskişehirspor müsabakalarıyla sürüyor.
9- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak.
10- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.
- Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki üçüncü gün maçlarında Bulgaristan-Sırbistan, Yunanistan-Finlandiya karşı karşıya gelecek.
11- Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.
12- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuela ile karşılaşacak.
13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'i koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.