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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na ve 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.

3- Fransa'nın Biarritz kentinde 45. G7 Zirvesi düzenlenecek.

4- Hong Kong'ta, suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar takip ediliyor.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

6- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek ve "Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz'de Neler Oluyor" başlıklı konferans verecek.

7- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Konyaspor, Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

8- TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası Ümraniyespor-Giresunspor, Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor, Bursaspor-Akhisarspor, Adanaspor-Eskişehirspor müsabakalarıyla sürüyor.

9- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak.

10- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki üçüncü gün maçlarında Bulgaristan-Sırbistan, Yunanistan-Finlandiya karşı karşıya gelecek.

11- Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

12- 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası'nda yarı finalde Venezuela ile karşılaşacak.

13- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'i koşulacak.

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