Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Ramazan Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da halkla bayramlaşma törenine katılacak.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek.
4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'nde Konya Valiliğinin bayramlaşma programına katılacak, Mevlana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu, Dr. İsmail Işık Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Selçuklu Bakım Merkezi ve 112 Acil Servis çalışanları ile şehit ailesini ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşacak.
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beytüşşebap ilçe merkezi ile Şırnak Valiliği bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.
6- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek.
7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Halk Plajı'nın açılışını yapacak, Bodrum Kalesi'nde incelemede bulunacak.
9- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynayacağı H Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını Antalya'da Zeynep Otel'in sahasında yapacağı antrenmanla sürdürecek.
10- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki ilk maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.