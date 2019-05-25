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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

25.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidecek.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediyesince düzenlenecek meydan iftarına iştirak edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Trabzonlularla iftarda buluşacak, Karadeniz Trabzon Dernekleri programına katılacak.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “1915 Çanakkale Köprüsü – Anadolu Yakası Keson İndirme Töreni”ne iştirak edecek.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katılacak.

7- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.

8- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

9- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek organizasyonla bu başarısını taraftarıyla kutlayacak.

10- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftasına Atiker Konyaspor-Akhisarspor maçıyla devam edilecek.

11- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Banvit-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

12- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer alacağı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde başlayacak. 

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