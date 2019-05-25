Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidecek.
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Beykoz Belediyesince düzenlenecek meydan iftarına iştirak edecek.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da muhtarlarla bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Trabzonlularla iftarda buluşacak, Karadeniz Trabzon Dernekleri programına katılacak.
5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “1915 Çanakkale Köprüsü – Anadolu Yakası Keson İndirme Töreni”ne iştirak edecek.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katılacak.
7- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.
8- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.
9- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek organizasyonla bu başarısını taraftarıyla kutlayacak.
10- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftasına Atiker Konyaspor-Akhisarspor maçıyla devam edilecek.
11- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Banvit-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.
12- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer alacağı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde başlayacak.