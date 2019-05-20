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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

20.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama törenine katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Romanya'da AB Çevre Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında düzenlenecek çalışma oturumlarına katılacak, Romanya Çevre Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görüşme yapacak, çalışma yemeğine iştirak edecek, Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi'ni ziyaret edecek.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında faaliyet gösteren TİKA, YTB, VGM, YEE'nin temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi'ne iştirak edecek.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

6- TÜİK mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. 

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da temaslarda bulunacak, üst düzey Meksikalı yetkililerle bir araya gelecek.

8- Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

9- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"nın üçüncüsünde doktora öğrencileriyle bir araya gelecek

10- FETÖ davaları 

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

11- Galatasaray'ın sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin yansımaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla sona erecek.

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