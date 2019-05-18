Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya gelecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğinin iftar programına katılacak.
3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'ta Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek, millet bahçesi, protokol camisi inşaatı ve Lavuar alanları ile liman gezi yolunda incelemede bulunacak, vatandaşlarla iftarda bir araya gelecek.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de muhtarlarla buluşacak, Belediyeyi ziyaret edecek, fabrika ve esnaf ziyareti yapacak, İstanbul Eflani Derneği ve Çarşamba Çukur Bostan Şehir Parkı'nda düzenlenecek iftar programları ile Of Hayrat Vakfı ve Çaykara Derneğinin sohbet programına katılacak.
5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenecek "Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da Gazbir-Gazmer iftar programına iştirak edecek.
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İSTANBUL) 3. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Havana'da Küba Devlet ve Bakanlar Konseyi Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez tarafından kabul edilecek, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşecek ve ikili temaslarda bulunacak.
9- Avustralya'da halk, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.
10- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.
11- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
12- Basketbolda İspanya'da gerçekleştirilen THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın şampiyonluk için karşılaşacak Anadolu Efes ile Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın başantrenörleri Ergin Ataman ve Dimitris Itoudis ile takımların birer oyuncusunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
13- Voleybolda şampiyonlar Almanya'da belli olacak.
- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekipleri Igor Gorgonzola ile Imoco Volley, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ise Rusya'nın Zenit Kazan ile İtalya'nın Cucine Lube takımları karşı karşıya gelecek.