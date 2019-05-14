Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ayrı ayrı kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftarda bir araya gelecek.
2- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından düzenlenecek Engelliler Haftası Anma Pulu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya Federasyonu Federal Muhafız Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Viktor Zolotov'u makamında kabul edecek.
5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, engelli öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluşacak.
6- TBMM Genel Kurulunda Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek.
7- TÜİK, mart ayı Sanayi Üretim Endeksi ile nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
9- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.
10- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
12- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
13- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından olan ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı icra edilen Denizkurdu-2019 izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
14- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
15- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.
16- Futbolda 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi, Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile iki takımın kaptanları, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek ortak basın toplantısına katılacak.
17- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Bayraklı Belediyespor ile Elazığ İl Özel İdare karşılaşacak.
18- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor, Konyaspor-Düzce Belediyespor mücadele edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.