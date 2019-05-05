Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Gazze'de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binanın İsrail ordusu tarafından vurulmasının ardından gelişmeler izleniyor.
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Spor Salonu'nda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin gireceği uygulamalı sınavlara refakat edecek.
3- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
5- Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını konu alan "Şampiyonlar" filminin galası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.
6- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.
- Ligde günün diğer maçlarında Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor karşılaşacak.
7- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta Giresunspor-Adana Demirspor, Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor, Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla tamamlanacak.
8- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli oluyor.
- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
9- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan müsabakalarıyla sona erecek.
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta 3 maçla sona erecek.
11- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Belçika'da belli oluyor.
- Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife ile İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.
12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'i koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.