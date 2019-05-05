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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

05.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Gazze'de Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binanın İsrail ordusu tarafından vurulmasının ardından gelişmeler izleniyor.

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Spor Salonu'nda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nden yararlanmak isteyen gençlerin gireceği uygulamalı sınavlara refakat edecek.

3- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

5- Zihinsel engelli gençlerin basketbolla değişen hayatlarını konu alan "Şampiyonlar" filminin galası, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.

6- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

- Ligde günün diğer maçlarında Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe-Antalyaspor karşılaşacak.

7- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta Giresunspor-Adana Demirspor, Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor, Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla tamamlanacak.

8- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İstanbul'da belli oluyor.

- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

9- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan müsabakalarıyla sona erecek.

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta 3 maçla sona erecek.

11- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Belçika'da belli oluyor.

- Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife ile İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna karşı karşıya gelecek.

12- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı İspanya Grand Prix'i koşulacak.

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