Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi kabul edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konulu konferansa katılıyor.
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Üniversitesi 6. Bilim ve Fikir Festivali ile Belek'te OHSAD tarafından düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı'na iştirak edecek.
4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Enerji Bakanları Toplantısı'na katılacak.
5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Romanya 1. Dönem JETCO Protokolü İmza Töreni ile Türkiye-Romanya İş ve Yatırım Forumu kapanış oturumuna iştirak edecek.
6- TÜİK, 2017-2018 dönemine ilişkin bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak.
7- TOBB, mart ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.
9- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
11- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
- FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 5'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
- FETÖ/PDY kapsamında, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.
12- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü gününde 194,3 kilometrelik Balıkesir-Bursa etabı geçilecek.
13- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.
- Günün diğer maçında İspanya'nın Real Madrid ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımları karşılaşacak.
14- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Kasımpaşa ile Bursaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.