Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katılacak.
2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'nın Sydney kentinde temaslarda bulunacak.
3- Sudan'da askeri darbenin ardından ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.
4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
6- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
- Ligde günün diğer maçlarında İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak.
7- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te sona erecek.
- Organizasyonun yedinci ve son gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.
8- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Polonya'nın Szczecin kentinde sona erecek.
9- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Kardemir Karabükspor-Giresunspor, Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok, Gazişehir Gaziantep-Adanaspor karşılaşmalarıyla sürecek.
10- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında Porsuk Spor Salonu'nda Yunanistan'ı konuk edecek.
11- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Banvit ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom müsabakalarıyla sona erecek.
12- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
13- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.
14- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sona erecek.
- Organizasyonun üçüncü gününde İLBANK-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.