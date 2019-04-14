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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14.04.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katılacak.

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'nın Sydney kentinde temaslarda bulunacak. 

3- Sudan'da askeri darbenin ardından ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.

4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

6- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Ligde günün diğer maçlarında İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak.

7- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te sona erecek.

- Organizasyonun yedinci ve son gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

8- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Polonya'nın Szczecin kentinde sona erecek.

9- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Kardemir Karabükspor-Giresunspor, Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok, Gazişehir Gaziantep-Adanaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

10- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında Porsuk Spor Salonu'nda Yunanistan'ı konuk edecek.

11- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Banvit ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom müsabakalarıyla sona erecek.

12- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

13- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.

14- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sona erecek. 

- Organizasyonun üçüncü gününde İLBANK-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.

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