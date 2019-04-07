Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin ATO Congresium'da yapılacak 101. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.
2- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.
3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulaması kapsamında Ankara 35. Noterliği'ni ziyaret edecek.
4- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
6- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor, Göztepe-Akhisarspor, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
7- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sürüyor.
8- Judoda Antalya Grand Prix müsabakaları sona erecek. (Fotoğraflı)
9- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta Ümraniyespor-Hatayspor, Giresunspor-Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor-Adana Demirspor, Adanaspor-Abalı Denizlispor müsabakalarıyla sürecek.
10- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftaya Fenerbahçe Beko-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
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