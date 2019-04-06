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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

06.04.2019
Türkiye ve dünya gündemi

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

2- Anadolu Ajansı (AA) 99 yaşında

- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Geleceğin Türkiye'si İçin Eğitim Çözümleri" programına katılacak.

4- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirecek.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde temaslarda bulunacak ve Türk toplumunun temsilcileriyle görüşecek.

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan kalkacak son uçağı uğurlayacak.

7- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi takip ediliyor

8- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

9- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

11- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor, Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

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