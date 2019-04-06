Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.
2- Anadolu Ajansı (AA) 99 yaşında
- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve AA'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak.
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Geleceğin Türkiye'si İçin Eğitim Çözümleri" programına katılacak.
4- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirecek.
5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde temaslarda bulunacak ve Türk toplumunun temsilcileriyle görüşecek.
6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’ndan kalkacak son uçağı uğurlayacak.
7- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi takip ediliyor
8- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, ordunun çağrısıyla istifa etmesinin ardından gelişmeler izleniyor.
9- Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
11- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor, Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.