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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

01.04.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

4- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

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