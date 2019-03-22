Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Tarabya Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak, Konya ve Amasya'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Kartal Hukuk Sempozyumu"na, Tekirdağ Çerkezköy'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odasında akşam yemeğine katılacak.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşacak, Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Olağan Kongresi'ne katılacak.
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
5- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziray test sürüşüne katılacak, STK temsilcileri ile bir araya gelecek, bazı mahalle ziyaretlerinde bulunacak.
6- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kurs öğrencileri ve usta öğreticiler ile bir araya gelecek, sergi gezecek, ziyaretlerde bulunacak, Samsun İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Programı'na iştirak edecek; engelliler, şehit aileleri ve gaziler ile akşam yemeğinde buluşacak.
7- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güdül, Ayaş ve Yenimahalle ile Nevşehir'de vatandaşlara hitap edecek.
8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Ticaret Odasında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile görüşecek, İstanbul'da Güven Hastanesi Down Sendromlular Sertifika Töreni'ne katılacak.
9- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Mustafa Mutlu Kütüphanesi açılışına katılacak, önceki dönem teşkilat mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek.
10- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsasında toplantıya katılacak, Gölmarmara Belediyesini ve bazı mahalleleri ziyaret edecek.
11- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafla bir araya gelecek, istişare toplantısına katılacak.
12- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
13- Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırı ve Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecek.
14- Dışişleri Bakanı ve İİT İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin tarafından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
15- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
16- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.
14- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık olarak ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında "Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler" başlıklarında uygulanacak stratejileri açıklamak ve yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.