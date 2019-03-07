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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

07.03.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı ile Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. 

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marriott Hotel'de muhtarlarla bir araya gelecek, partisinin İYİ Parti ile ortak düzenleyeceği mitinge katılacak. 

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

6- FETÖ davaları:

- FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK gereği kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticisi ve üyelerine ilişkin aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında örgütün mahrem imamının da olduğu iddia edilen 30 eski polisin yargılanmasına başlanacak.

7- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. 

8- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapılacak.

9- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise Yunanistan'ın Panathinaikos takımını Volkswagen Arena'da ağırlayacak.

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