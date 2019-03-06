Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programına katılacak, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile görüşecek, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve şehitlikleri ziyaret edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur Belediyesi Sergi ve Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve halkla buluşacak, Denizli Özay Gönlüm Meydanı'nda partisinin İYİ Parti ile ortak düzenleyeceği mitinge katılacak.



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



5- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Valilik ve Adliye ziyaretinin ardından AK Parti Batman İl Başkanlığının seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapacak.



6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odası inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Karabağlar şantiye alanında incelemede bulunacak.



7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bandırma Geniş Katılımlı Toplantı"ya katılacak, öğrencilere hitap edecek, toplu açılış töreni ile seçim irtibat bürosunun açılışına iştirak edecek.



8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle ve Hani ilçelerinde seçim irtibat bürolarının açılışını yapacak, milli sporcularla buluşacak, Kaykay Federasyonu etkinliği ile "Gençlerle Demokrasi Buluşması" etkinliğine katılacak.



9- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de Kadın Cinayetleri 2016-2017-2018 Verileri Değerlendirme Toplantısı" ile Pursaklar'da seçim çalışmalarına iştirak edecek, şehit-gazi aileleri ve engellilerle yemekte bir araya gelecek.



10- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’nda (ITB) Türkiye standının açılışını yapacak, resepsiyona katılacak, sektör temsilcileriyle buluşacak.



11- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sincan Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı'na katılacak, esnaf ile şehit Mehmet Ali Korkmaz’ın ailesine ziyaretlerde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek

12- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katılacak.



13- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (AHK Türkiye) düzenlediği "Meslek Eğitiminde Önemli Fırsat: Dijitalleşme" toplantısına iştirak edecek ve AHK'nin Ankara Ofisini açacak.



14- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve Kale-i Sultaniye Çanakkale programına iştirak edecek.



15- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, BTK'de Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne katılıyor.



16- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Üniversitesi'nde düzenlenen “Bilgi Temelli Rekabetçi Global Ekonomik Sistemde Yükseköğretimde Yeni Eğilimler” konulu konferansa iştirak edecek.



17- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayı Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.



18- TÜİK, "İstatistiklerle Kadın 2018" bültenini yayımlayacak.



19- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin 11. Olağan Genel Kurulu, TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak.

20- Arap Birliği, dışişleri bakanları seviyesinde toplanacak.



21- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



22- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında Paris Saint Germain-Manchester United, Porto-Roma karşı karşıya gelecek.



23- 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı, milli takım ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın da katılımıyla yapılacak

24- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Banvit, Almanya temsilcisi Brose Bamberg, Beşiktaş Sompo Japan ise Fransa ekibi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.



25- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Letonya temsilcisi Ventspils ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



26- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i Mimar Sinan Spor Salonu'nda konuk edecek.



27- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftası VakıfBank-Çanakkale Belediyespor maçıyla başlayacak.



28- Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor.



29- Hentbolda Erkekler Süper Lig 17. hafta son maçında 1955 Batman Belediyespor ile Karşıyaka Belediyespor karşılaşacak.



30- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları yapılacak.