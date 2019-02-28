Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da İstasyon Meydanı'nda halka hitap edecek.



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurulu'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için düzenlenecek Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kestel, Gürsu ve Osmangazi ilçelerinde akademik odalar, sivil toplum kuruluşu ve esnaf odaları temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla buluşacak.



4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayı ve Valiliği ziyaret edecek, Tuşba, İpekyolu ve Edremit seçim büroları açılışlarına katılacak.

5- Ai̇le, Çalışma ve Sosyal Hi̇zmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Vali̇li̇ği̇ ziyaretinin ardından il koordi̇nasyon toplantısı ile "İŞKUR Kampüs"te programına iştirak edecek, tekstil ve yağ fabrikalarını gezecek, Giresun Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyareti sonrası engelli ve engelli aileleriyle bir araya gelecek.



6- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü ve Avcılar'da kanaat önderleriyle bir araya gelecek, esnaf ziyareti ve mitingler yapacak, Zeytinburnu'nda Giresunlu gençlerle ve Rumelililerle buluşacak.



7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılacak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, MHP seçim bürosu açılışında yer alacak, hayırseverler, idareci ve öğretmenlerle buluşacak, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na iştirak edecek ve gençlerle bir araya gelecek.



8- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla Hilton Garden Inn Otel'de Sağlık Bakanlığı, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" imzalanacak

9- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" ve basın toplantısına katılacak.



10- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fidan dağıtımı ve sektör toplantısında bulunacak, halka hitap edecek, Düzce'de belediye ziyareti sonrası seçim koordinasyon merkezi açılışı ile Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.



11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı" ile "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi İmza Töreni"ne katılacak.



12- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.



13- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.



14- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



15- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katılacak.



16- ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Vietnam'da ikinci kez bir araya gelecek.



17- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



18- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



19- Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir nedeniyle zirveye çıkan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

20- 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 22. yılı dolayısıyla yurt genelinde düzenlenecek programlar izlenecek.

21- FETÖ davaları



- FETÖ 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Adana Büyükşehir Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 35 yıla kadar, diğer 11 sanığın ise 5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakim ve savcı çiftin yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Sakarya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 4 avukat ile bir öğretmen hakkında açılan davanın görülmesine Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



22- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kasımpaşa ile Akhisarspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



23- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka Tekfen ise İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a konuk olacak.



24- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun'da sürüyor.



- Organizasyonun üçüncü gününde bireysel ve takım eleme atışları yapılacak

25- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Çukurova Basketbol-BOTAŞ ve Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe maçları, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılacak.