Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı ve Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat merkez ile Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde Seçim İrtibat Bürosu açılışına iştirak edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü için TBMM'de düzenlenecek törene katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.



5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne iştirak edecek.



6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



7- TBMM Genel Kurulunda ekonomi alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.



- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Vicdan Hareketi" temsilcilerini kabul edecek.



8- TÜİK, 2018 yılı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.



9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



10- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



12- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması devam edilecek.



- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

13- UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçları tamamlanacak.



- Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



14- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.



15- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası 8'li final turu rövanşında Çukurova Basketbol, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Wisla CANPACK'ı ağırlayacak. Galatasaray ise Fransa ekibi BLMA ile deplasmanda karşılaşacak.



16- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında beşinci hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.